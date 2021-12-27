Помер режисер серіалу "Велика маленька брехня" Жан-Марк Валле

Канадський режисер Жан-Марк Валле помер 26 грудня у своєму заміському будинку на околицях Квебеку, повідомило агентство Associated Press з посиланням на його представника Бамбла Ворда.

Режисерові було 58 років. Причина смерті не уточнюється.

Валле є володарем премії "Еммі" та премії Гільдії режисерів Америки (DGA) за серіал "Велика маленька брехня". Він був номінований на "Оскар" за фільм "Далласький клуб покупців". Загалом режисер зняв 16 фільмів, серед яких "Дика", "Молода Вікторія", "Кафе де Флор", "Гострі предмети" та ін.