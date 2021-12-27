Події

11:29 27.12.2021

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

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У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

Унаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов, у низці областей оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Український гідрометеорологічний центр у понеділок.

"27 грудня вдень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, протягом 28 грудня в південних, уночі - й у Вінницькій, Хмельницькій і Чернівецькій областях, удень і в центральних і східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

У південній частині, вдень і в центральних областях очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледиця; в усій Україні, крім західних і північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.

Теги: #негода #попередження
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