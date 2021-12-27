В Україні за добу виявили 1 864 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 4 527 осіб, 133 померло

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1 864 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 4 527 людей, 133 померло, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 26 грудня в Україні: зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12); 29 476 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 776 осіб, другу дозу – 20 434 особи, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 053 особи; летальних випадків – 133;

Днем раніше, 26 грудня, виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання СOVID -19, 22 грудня виявили 6 363 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2 536 нових випадків захворювання СOVID-19, 19 грудня виявили за добу 602 нові випадки захворювання СOVID-19, 18 грудня за добу виявили 7 503 нові випадки захворювання СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 646 988 осіб; одужало – 3 432 739 осіб; летальних випадків – 94 971.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 осіб, з них отримали першу дозу – 14 592 535 осіб, отримали дві дози – 13 414 061 осіб, отримали додаткову дозу – 2 110 осіб, ревакцинальну дозу – 793 особи. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.