Росія є однією з ворожих загроз Великій Британії

Росія, Китай та Іран є найбільш ворожими Великій Британії державами, заявив газеті The Telegraph державний міністр з питань безпеки Деміан Хіндс.

У відповідь на прохання кореспондента назвати найбільш ворожі Великій Британії держави світу міністр "вибрав три країни: Китай, Росію та Іран", пише газета.

"Три країни, які я назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі і можуть масштабно розгортатися", - пояснив Хіндс.

Міністр зазначив: "Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів. Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів".

Ці погрози, перекладені мовою непрофесіоналів, дають вам уявлення про масштаби: шпигунів на місцях, кібератаки, військових у режимі готовності, кампанії дезінформації, додав він.

За словами автора публікації, це співпадає з тим, що раніше в інтерв'ю Бі-бі-сі, заявив шеф МІ-6 Річард Мур.

Четвертою ворожою державою Хіндс назвав Північну Корею.

Міністр попередив також, що заходи локдауну несуть загрозу активізації терористичної діяльності в країні.

Він зазначив, що вимушене перебування вдома біля комп'ютерів поза суспільством веде до того, що це використовують вербувальники екстремістських організацій.

Ісламські терористи залишаються потужною загрозою, а в країні "є чимало людей, яких ви могли б охарактеризувати як людей зі змішаним, неясним чи нестабільним мисленням", вважає міністр.

"Іноді вони самі розглядають можливість загравання з різними ідеологіями, різними групами... дуже, дуже різними типами ідеології", - заявив Хіндс.

Газета зазначає, що раніше спецслужби попереджали, що екстремісти прагнуть використовувати обмеження, пов'язані з пандемією, і які змусили людей проводити все більше часу в інтернеті, для активізації зусиль щодо поширення пропаганди та вербування за допомогою віртуальних платформ.