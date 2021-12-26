Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

З початку доби з боку "озброєних формувань РФ" зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, поранено одного українського військового, повідомляє штаб ООС станом на 17.00 неділі.

"У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17. У результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий", - наголошується в повідомленні у Facebook.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, інформує штаб ООС.