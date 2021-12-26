Події

13:43 26.12.2021

У ПАР помер борець проти апартеїду архієпископ Десмонд Туту

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Англіканський архієпископ з ПАР Десмонд Туту, відомий участю в боротьбі проти апартеїду, помер у неділю у віці 90 років, повідомив президент країни Сиріл Рамафоса.

"Десмонд Туту був неймовірним патріотом, принциповим, прагматичним лідером... Молимося про те, щоб душа архієпископа Туту знайшла спокій і водночас - щоб вона назавжди стежила за долею нашої нації", - написав він у Твіттері.

Крім того, Рамафоса зазначив, що смерть архієпископа - "це чергова сумна глава в історії про відхід з життя представників видатного покоління південноафриканців, яке подарувало нам вільну країну".

Туту в 1984 році став лауреатом Нобелівської премії миру.

В останні місяці він мав проблеми зі здоров'ям, припинив публічні виступи.

Теги: #архієпископ #пар
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