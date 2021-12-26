Київські поліцейські затримали місцевого жителя за вбивство перехожого у Святошинському районі, зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події, встановили свідків та очевидців інциденту, а також опрацювали відео з камер спостереження:

"Проаналізувавши зібрану інформацію ми вийшли на слід передбачуваного підозрюваного. Менш ніж за годину патрульні поліцейські виявили зловмисника і надалі ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це раніше засуджений за майновий злочин киянин, 1992 року народження. Ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме – кухонний ніж, направили на експертизу", - розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Правоохоронці встановили, що потерпілий став свідком конфлікту між затриманим та цивільною дружиною. Чоловік зауважив зловмиснику, щоб той припинив бити жінку. Образнику це не сподобалося, тому він дістав ножа і вдарив опонента в груди. За попереднім висновком судмедексперта чоловік отримав два поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за п.7 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене із хуліганських мотивів. За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою, фігуранту повідомили про підозру у навмисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.