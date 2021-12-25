Китайські тайконавти в неділю вийдуть у відкритий космос із борту національної космічної станції

Китайські тайконавти національної космічної станції "Тяньгун" у неділю вийдуть у відкритий космос із модуля "Тяньхе", повідомляє Управління програми пілотованих польотів КНР (CMSA).

"Тайконавти екіпажу корабля "Шеньчжоу-13" (який прибув на станцію) вдруге в рамках своєї місії вийдуть у відкритий космос 26 грудня", - йдеться в повідомленні.

Завдання і тривалість виходу тайконавтів у відкритий космос у CMSA не уточнюють.

В управлінні зазначили, що в позакорабельній діяльності будуть задіяні командир корабля Чжай Чжиган і Є Гуанфу, асистуватиме їм, перебуваючи на станції, жінка-тайконавт Ван Япін.

Цей вихід у космос стане другим для екіпажу. Перший здійснили 7 листопада астронавти Чжай Чжиган і Ван Япін, вона стала першою в історії китайської космонавтики жінкою-тайконавтом, котра здійснила вихід у відкритий космос.

Тоді під час робіт поза космічною станцією тайконавти встановили та налаштували підвісний пристрій для зв'язку роботизованого маніпулятора модуля "Тяньхе" з роботизованим маніпулятором лабораторного модуля "Веньтянь", який прибуде на станцію в майбутньому.

Також серед завдань, виконаних тайконавтами, були встановлення каскадного адаптера для "меншого" маніпулятора "Веньтяня", випробування роботи кінцевого захоплення стріли маніпулятора та виконання механічного захоплення, підготовка умов для випробування спільної роботи двох роботизованих маніпуляторів, що буде проведено після того, як "Веньтянь" приєднається до космічної станції у 2022 році.

У CMSA наголосили, що "екіпаж "Шеньчжоу-13" перебуває в хорошій формі, станція працює стабільно, тому для тайконавтів є всі умови для виходу у відкритий космос".