У Києві ввечері прогнозують ожеледицю, комунальні служби готуються до обробки територій

У зв'язку з різким похолоданням увечері в суботу, 25 грудня, в Києві прогнозують ожеледицю, комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Для очищення та обробки вулиць підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор", - зазначено в повідомленні.

У дворах і міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників, готові понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть майже 80 одиниць техніки та працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

За прогнозами синоптиків, температура вночі знизиться до 11-13 градусів морозу.

Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто, а пішоходів - обережно пересуватися містом.

"Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за своєчасне і якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. В разі невиконання - штраф, який може сягати для фізичних осіб 340-1360 грн, для посадових осіб і підприємців – 850-1700 грн", - зазначили в КМДА.