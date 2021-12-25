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08:50 25.12.2021

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278,9 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278,9 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи зросла до 278 млн 970 тис. 424, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн. 392 тис. 821 особа.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 52 млн 42 тис. 35 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 816 тис. 436.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 779 тис. 815, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні до 479 тис. 520 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 234 тис. 623 особи, з них померло 618 тис. 655.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 694,0. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 509 осіб, Індії – 343, Бразилії – 2 тис. 879.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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