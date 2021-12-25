ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

Державне бюро розслідувань викрило захоплення 4 га землі на березі Чорного моря, що належить Міністерству оборони України, завдано збитків на понад 12 млн грн.

"Слідчі ДБР викрили схему захоплення майже 4 гектарів землі рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря в Одеській області, що належить Міністерству оборони України", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у п'ятницю.

В інформації наголошується, що на цій території з 2018 року збудовано понад сотню котеджів без необхідних дозволів Міноборони та органів місцевого самоврядування.

"Через недбалість чиновників Одеського гарнізону на частину котеджів громадяни вже встигли зареєструвати право власності. За попередньою оцінкою, державі завдано збитків більш ніж на 12 млн грн", – зазначили у Бюро.

Внаслідок розслідування ДБР суд наклав арешт на незаконно збудовані будинки. Нині встановлюється коло причетних до угоди осіб.

Досудове розслідування здійснюється за фактами самовільного зайняття землі та будівництва, недбалого ставлення до служби, перевищення службових повноважень військовою особою (ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.425, ч.3 та ч.4 ст.426 КК України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.