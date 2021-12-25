Події

07:27 25.12.2021

У Нідерландах вводять локдаун до 14 січня через новий штам COVID-19 "омікрон"

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У Нідерландах вводять локдаун до 14 січня через новий штам COVID-19 "омікрон"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про введення з 25 грудня локдауну в країні у зв'язку з черговою хвилею COVID-19.

За його словами, такі заходи необхідні через поширення штаму COVID-19 "омікрон".

"На нас обрушується п'ята хвиля (пандемії – ІФ), викликана "омікроном", – сказав Рютте.

Локдаун триватиме до 14 січня. Буде закрито бари, ресторани та магазини, які не торгують необхідними для життя товарами, спортивні зали, перукарні, кінозали та театри, парки атракціонів.

Крім того, суворо обмежуються соціальні контакти: нідерландці можуть одночасно прийняти не більше двох відвідувачів, на відкритому повітрі можуть зустрітися щонайбільше чотири особи. Як виняток у дні західного Різдва 24, 25 та 26 грудня можна буде запросити до себе до чотирьох гостей.

У Нідерландах понад 70% населення повністю вакциновано від коронавірусної інфекції. У п'ятницю у країні виявили 15 тис. нових випадків зараження.

Зазначається, що серед нових випадків зараження коронавірусом частка "омікрону" подвоюється кожні два-три дні. У Амстердамі серед заражених вже 25% посідає новий штам.

"Омікрон", як вважають фахівці, заразніший, ніж попередні штами. При цьому, за попередніми даними, він, ймовірно, рідше призводить до ускладнень. Медики побоюються, що чинні вакцини менш ефективні проти "омікрону", ніж проти його "попередників".

 

 

Теги: #локдаун #нідерланди #коронавірус
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