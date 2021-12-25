У Києві презентували новий туристично-культурний хаб

У Києві у п'ятницю відбулася презентація нового туристично-культурного хаба, повідомили у прес-службі КМДА.

"Впровадження цифровізації та інформаційних технологій є одним із основних напрямів розвитку туризму. Київ активно йде шляхом діджиталізації, у тому числі, галузей креативної економіки і туризму. Використовуються новітні технології щодо оцифрування локацій, створення 3D-турів, елементи доповненої реальності", – розповів керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

На порталі guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо. Новий хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту.

Також на порталі представлені 3D-тури. Користувачі можуть віртуально побувати у таких локаціях: київський зоопарк; станція метрополітену "Золоті Ворота"; печери Києво-Печерської Лаври; пішохідно-велосипедний міст; музей "Золоті Ворота"; парк "Наталка"; музей Михайла Булгакова; Замок Річарда Левове серце (екстер'єр) та панорама Лисої гори; Пейзажна алея; інтер'єри приміщення у КМДА та інших локаціях.

Зазначається, що у 2022 р., департамент культури планує присвятити саме промоції міської культури, використовуючи для цього всі можливі канали інформування, і перш за все – цифрові.

У КМДА нагадали, що команда "Київ Цифровий" також поновила розділ "Афіша". У застосунку з'явився розділ "Святкові події", в якому зібрали цікаві новорічні та різдвяні локації та виступи.