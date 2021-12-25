Події

07:17 25.12.2021

На різдвяні вихідні у світі через COVID-19 було скасовано понад 4 тис. рейсів

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На різдвяні вихідні у світі через COVID-19 було скасовано понад 4 тис. рейсів

Понад 4,3 тис. рейсів відмінили світові авіакомпанії на різдвяні вихідні у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 і, зокрема, штаму "омікрон", свідчать дані сайту FlightAware, що відстежує авіарейси.

Лише в п'ятницю - переддень католицького Різдва - на який за традицією припадає пік різдвяних перельотів, авіаперевізники в усьому світі скасували щонайменше 2 тис. 366 рейсів.

Майже 280 рейсів скасували у п'ятницю американські авіакомпанії United Airlines та Delta Air Lines, пославшись на нестачу персоналу на тлі сплеску інфекцій COVID-19.

Останніми днями у Сполучених Штатах різко зросла кількість випадків зараження штамом коронавірусу "омікрон", який президент США Джо Байден назвав цього тижня домінуючим у країні.

"Омікрон" тепер домінує в країні, це сталося дуже швидко", - заявив американський лідер під час звернення до нації у вівторок.

Раніше у понеділок американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що станом на початок цього тижня випадки зараження "омікроном" становили 73,2% від усіх випадків COVID-19. У деяких районах східного узбережжя цей показник досяг 90%. Тижнем раніше він загалом у США становив 12,6%.

З нестачею персоналу в промисловості та сфері транспорту через поширення коронавірусу продовжують боротися у Великій Британії.

За даними британського уряду, минулої п'ятниці в країні було зафіксовано рекордну за день кількість нових випадків зараження - 122 тис. 186.

Рекорд у цій сфері у п'ятницю був зафіксований також у Франції, де кількість нових інфікованих перевищила 94 тис. На понеділок урядом заплановано спеціальну нараду, на якій, як вважають ЗМІ, можуть бути схвалені додаткові обмежувальні заходи.

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи, за даними американського університету Джонса Гопкінса, досягла 278 млн 805 тис. 583, з початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження ним померло 5 млн 391 тис. 66 людей.

 

 

Теги: #авіакомпанії #світ #різдво #коронавірус
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