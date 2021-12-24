Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації.

Відповідний документ №674/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю ввечері.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича", - йдеться у документі.

Дмитро Лунін виконуватиме обов'язки голови Полтавської ОДА замість Олега Синєгубова, якого Зеленський у п'ятницю призначив головою Харківської облдержадміністрації.

Луніна було призначено першим заступником голови Полтавської ОДА у грудні 2019 року.