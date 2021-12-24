Радник Шольца та Козак зустрінуться у січні та обговорять тему України

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, як очікується, проведуть очну зустріч на початку січня, пишуть у п'ятницю німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в урядових колах ФРН.

Німецька газета FAZ пише, що вони "мають намір зустрітися на початку січня, щоб провести переговори щодо конфлікту навколо України".

За інформацією німецьких ЗМІ, Плетнер та Козак домовилися про зустріч 23 грудня під час телефонної розмови. Під час розмови Плетнер знову закликав Москву до "зниження рівня ескалації конфлікту на російсько-українському кордоні".

"Німецька сторона ставить собі за ціль якнайшвидше відновити роботу "нормандського формату", - заявили джерела в урядових колах.

Інформація про точну дату та місце проведення зустрічі поки що не повідомляється.