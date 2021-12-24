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20:18 24.12.2021

Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

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Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки безрезультатних голосувань за проекти рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання у п'ятницю ввечері.

Комісія на засіданні у п'ятницю вкотре не затвердила результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для обіймання посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Підтримки не отримав і проект рішення, запропонований головою комісії Катериною Коваль, яким пропонувалося затвердити результати проходження конкурсу, загальний рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка для зайняття посади керівника САП та направити на погодження до Офісу генерального прокурора.

Коваль пояснила, що направляла до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не надійшло.

Ця пропозиція викликала бурхливе обговорення в деталях, зокрема щодо необхідності підтвердження форми допуску переможців, яке відбувалося тривалий час.

Представники міжнародної громадськості у комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без направлення на погодження до Офісу генпрокурора.

Таким чином, переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджені результати конкурсу.

Засідання у п'ятницю завершилося, дату наступного засідання не визначено.

Раніше у вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, але співбесіди було продовжено.

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

 

 

Теги: #засідання #сап #конкурс
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