Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає з Різдвом Христовим!
Вітаємо передплатників, читачів та колег, які святкують Різдво 25 грудня, із цим світлим святом!
Нехай радість Різдва подарує сподівання на краще життя, віру та любов!
Вітаємо передплатників, читачів та колег, які святкують Різдво 25 грудня, із цим світлим святом!
Нехай радість Різдва подарує сподівання на краще життя, віру та любов!
Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу
Конкурсна комісія не проголосувала за рішення затвердити кандидатуру Клименка на посаду керівника САП та подати її на погодження до Офісу генпрокурора
Конкурсна комісія з обрання керівника САП знову не затвердила результати конкурсу, за якими перемагає детектив Клименко
Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу
У Великій Британії знову встановлено рекорд із захворюваності на COVID-19 - понад 122 тис. випадків за добу
Конкурсна комісія не проголосувала за рішення затвердити кандидатуру Клименка на посаду керівника САП та подати її на погодження до Офісу генпрокурора
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