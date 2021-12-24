Події

18:50 24.12.2021

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає з Різдвом Христовим!

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Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає з Різдвом Христовим!

Вітаємо передплатників, читачів та колег, які святкують Різдво 25 грудня, із цим світлим святом!

Нехай радість Різдва подарує сподівання на краще життя, віру та любов!

Теги: #різдво #привітання
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