Зеленський та Алієв обговорили організацію Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, глави держав обговорили питання порядку денного у контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.
Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський привітав співрозмовника з ювілеєм та побажав сил і подальших успіхів.
"Президенти обговорили актуальні питання порядку денного у контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовники також приділили особливу увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.