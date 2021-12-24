Зеленський та Алієв обговорили організацію Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, глави держав обговорили питання порядку денного у контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський привітав співрозмовника з ювілеєм та побажав сил і подальших успіхів.

"Президенти обговорили актуальні питання порядку денного у контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також приділили особливу увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.