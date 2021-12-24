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16:38 24.12.2021

Путін знову згадав Україну, стверджуючи: Київ виграв би від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на споті

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Путін знову згадав Україну, стверджуючи: Київ виграв би від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на споті

Україна виграла б від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на спотовому ринку Європи, звідки країна закуповує для себе газ, заявив президент Росії Володимир Путін на спільному засіданні Державної ради та Ради при президентові з науки та освіти.

"Щодо "Північного потоку-2" - це ще й нерозумно - для тих, хто не дає можливості працювати цій системі, тому що додаткове надходження обсягів газу на європейський ринок, безумовно, знизило б ціну на біржі, на споті", - заявив Путін.

"А оскільки багато країн, до речі, включно з Україною, яка залежить від споту сьогодні (це їхній власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо) - і для них ціна впала б - і значно. Просто самі собі підрізають сук, на якому сидять. Це дивно, але гаразд, це їхній вибір. Не ми ж придумали, це вони придумали", - сказав Путін.

Він також заявив, що Польща відсунула Росію від управління газопроводом "Ямал-Європа", що могло призвести до нинішніх кризових явищ на європейському ринку. "Тепер іще зупинили в аверсному режимі рух газу через газопровід "Ямал-Європа". У нас, до речі, там 45% належить "Газпрому". Але нас польська сторона відсунула від управління цією системою. Ну самі так керують: одні споживачі не замовляють додатковий обсяг газу, а інші взяли - в реверсному режимі, у зворотний бік запустили - наш газ, власне кажучи", - заявив він.

У четвер Путін заявив, що причину рекордного зростання цін у Європі треба шукати в Києві, оскільки попит з боку України (яка принципово отримує газ не з Росії, а з Заходу) може бути однією зі складових злету спотових цін на газ у Європі. Через газопровід "Ямал-Європа" газ нині качається реверсом із Німеччини до Польщі, заявив Путін, зазначивши, що реверсний потік газу з Німеччини до Польщі згодом може спрямовуватися в Україну, що і створює дефіцит газу і зростання цін у Європі.

Теги: #північний_потік_2 #путін #україна
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