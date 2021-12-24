Події

16:05 24.12.2021

У Татарова забрали всі повноваження, які можуть створювати конфлікт інтересів у справі про корупцію, - Єрмак

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У Татарова забрали всі повноваження, які можуть створювати конфлікт інтересів у справі про корупцію, - Єрмак

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров позбавлений повноважень, які можуть викликати конфлікт інтересів у справі про надання неправомірної вигоди, яку розслідують з минулого року, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я всіх беру в команду за критеріями професійності та порядності. Крапку в питанні Татарова має поставити суд. Щоб не було конфлікту інтересів, у нього були забрані всі повноваження, які могли входити в конфлікт інтересів із процесом, що триває", - сказав Єрмак в інтерв'ю виданню "Фокус", оприлюдненому в п'ятницю.

Як повідомлялося, детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб із забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України) в рамках розслідування справи про привласнення майна Нацгвардії.

Татаров відреагував на це заявою, що доведе свою невинуватість.

21 грудня адвокат Татарова Олександр Кузьменко повідомив, що кримінальне провадження НАБУ щодо заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова стосується знижки на паркінг в одному з житлових комплексів Києва, а не справи про "квартири для Нацгвардії".

Того самого дня Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), де отримав документи у своїй справі, після чого дав брифінг для журналістів. Він розповів, що продовжує виконувати свої повноваження у звичайному режимі, однак "ініціював передання обов'язків іншому співробітнику Офісу президента, щоб уникнути маніпуляцій". 24 грудня Офіс генерального прокурора передав кримінальне провадження за підозрою заступника голови Офісу президента України Олега Татарова до Служби безпеки України. У НАБУ розцінили це як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.

САП вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн. 30 грудня ВАКС задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте прокурор Офісу генпрокурора відкликав із суду клопотання про застосування запобіжного заходу на підставі вимог ст.185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.

5 березня 2021 року Шевченківський районний суд Києва підтвердив законність винесення підозри Татарову.

Теги: #татаров #повноваження
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