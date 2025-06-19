11:09 19.06.2025
Рада припинила повноваження нардепа Довгого
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олеся Довгого (позафракційний), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого", - написав Железняк в Телеграмі.
За його словами за відповідну постанову проголосували 244 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.
Железняк додав, що зараз кількість українського парламенту складає 398 народних депутатів.