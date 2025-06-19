Рада припинила повноваження нардепа Довгого

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олеся Довгого (позафракційний), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого", - написав Железняк в Телеграмі.

За його словами за відповідну постанову проголосували 244 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Железняк додав, що зараз кількість українського парламенту складає 398 народних депутатів.