Генпрокурор: Якщо вам допоможе - можу розписатися кров’ю, що не зловживатиму повноваженнями

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевняє, що діятиме в межах закону при виконанні своїх службових обов’язків.

"Я несу відповідальність і повинен приймати свої рішення відповідно до законів, які регламентують мої повноваження", - сказав він журналістам в середу у Києві.

Водночас Кравченко наголосив, що оцінювати його дії можна буде лише за результатами в майбутньому.

"Я можу відповідати зараз перед вами, що я буду не зловживати своїми правами наданими і збільшеними, авжеж, тільки на словах. А перевірити – суспільство, і правоохоронні органи, і парламент - може тільки по діям моїм, які відбудуться в майбутньому. Правильно? Можу кров’ю розписатися, якщо вам допоможе", - сказав він.

Кравченко також повідомив, що у нього не запитували думки щодо збільшення повноважень генпрокурора і сам він про це не просив.

У середу, 22 липня, Верховна Рада 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.