У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

Кабінет міністрів постановив, що у разі відсутності прем’єр-міністра України його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр-міністр України.

Згідно з постановою №915 від 30 липня, у разі відсутності першого віцепрем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова його повноваження буде здійснювати віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка і навпаки.

У разі відсутності віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби його повноваження буде виконувати віцепрем'єр Качка.