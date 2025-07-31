Інтерфакс-Україна
Події
10:08 31.07.2025

У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

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У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

Кабінет міністрів постановив, що у разі відсутності прем’єр-міністра України його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр-міністр України.

Згідно з постановою №915 від 30 липня, у разі відсутності першого віцепрем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова його повноваження буде здійснювати віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка і навпаки.

У разі відсутності віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби його повноваження буде виконувати віцепрем'єр Качка.

Теги: #повноваження #уряд #премєр

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