ВАКС засудив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" Тамразова до п'яти років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду засудила екс-першого заступника голови правління АТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у наданні неправомірної вигоди.

Згідно з повідомленням на сайті суду, також вироком застосовано спеціальну конфіскацію щодо $100 тис., які були предметом неправомірної вигоди.

"Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого екс-заступник керівника ДК "Укргазвидобування" надав особі, яка займає відповідальне становище, – прокурору Генеральної прокуратури неправомірну вигоду розміром $100 тис. за зайняття пасивної позиції під час розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна - природного газу в обсязі понад 8 млн м. куб., а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно", - йдеться в повідомленні.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з моменту його оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Як повідомлялося, в серпні 2018 року Тамразова затримали під час спроби надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Правоохоронці задокументували факт передання половини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, тобто $100 тис., заступникові начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України.

Тамразов, 1975 р. н., з 2010-го по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного "Укргазвидобування". Він також був власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група" (сайт theinsider.ua).

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.