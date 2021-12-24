Українські правоохоронці повідомили міністру транспорту РФ та його заступнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України

Міністру транспорту Російської Федерації та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України авіаперевізником "Аерофлот", повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим організували злочинну схему. Відповідно до неї з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено понад 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України.