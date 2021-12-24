Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

Кабінет Міністрів України може сформувати наглядову раду АТ "Укрзалізниця" вже наступного тижня.

"Номінаційний комітет уже відбувся, всіх незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці" визначено, тому перешкод для того, щоб офіційно запустити роботу наглядової ради немає. Я думаю, що вже наступного тижня уряд своїм рішенням це зробить", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час прес-конференції на форумі "Велике будівництво: Дороги та мости" у Києві у п'ятницю.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України очікує, що у грудні буде сформовано наглядову раду АТ "Укрзалізниця".