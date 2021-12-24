Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриють у січні 2022 р. - міністр інфраструктури

Рух новим вантовим мостом у Запоріжжі Міністерство інфраструктури України планує відкрити в січні наступного року, повідомив глава відомства Олександр Кубраков.

"22 грудня завершився процес опускання основної конструкції вантового мосту і в січні ми відкриємо ним рух. Це велика подія для всієї країни, а для Запоріжжя - особливо, оскільки машини там багато років стоять у пробках", - сказав він під час форуму "Велике будівництво: Дороги та мости" у Києві в п'ятницю.

Водночас Кубраков зазначив, що офіційно почали будувати цей міст у 2004 році, а говорили про нього з кінця 1980-х.