Події

11:30 24.12.2021

Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриють у січні 2022 р. - міністр інфраструктури

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Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриють у січні 2022 р. - міністр інфраструктури

Рух новим вантовим мостом у Запоріжжі Міністерство інфраструктури України планує відкрити в січні наступного року, повідомив глава відомства Олександр Кубраков.

"22 грудня завершився процес опускання основної конструкції вантового мосту і в січні ми відкриємо ним рух. Це велика подія для всієї країни, а для Запоріжжя - особливо, оскільки машини там багато років стоять у пробках", - сказав він під час форуму "Велике будівництво: Дороги та мости" у Києві в п'ятницю.

Водночас Кубраков зазначив, що офіційно почали будувати цей міст у 2004 році, а говорили про нього з кінця 1980-х.

Теги: #міст #велике_будівництво #запоріжжя
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