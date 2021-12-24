Пожежа в готелі на Вінниччині: один із постраждалих помер у лікарні

На Вінниччині помер один із постраждалих внаслідок пожежі в готелі на базі відпочинку "Баттерфляй", повідомляє "Сегодня".

За даними видання, один із чоловіків (43 роки), який вистрибнув із вікна готелю під час пожежі, помер у реанімації.

Медичний директор вінницької лікарні швидкої допомоги повідомив, що у чоловіка була складна політравма з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкова травма і травма грудної клітки. Його прооперували, однак урятувати потерпілого не вдалося.

Друга постраждала, 19-річна дівчина, досі у тяжкому стані.

Як повідомлялося, пожежа сталася 22 грудня о 2:55 у шестиповерховій будівлі готелю у с. Селищі Вінницького району. З будівлі було евакуйовано 56 осіб, із них 53 дитини (2006-2016 р.н.). Троє людей, рятуючись від вогню, вистрибнули з вікна шостого поверху готелю – одна дівчина загинула на місці, дві людини були госпіталізовані.

За фактом пожежі було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог щодо пожежної безпеки). Правоохоронці затримали орендаря готельного комплексу.