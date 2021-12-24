Події

10:10 24.12.2021

На Луганщині контрактник застрелився зі штатної зброї

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На Луганщині контрактник застрелився зі штатної зброї

Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил розслідує загибель військовослужбовця військової служби за контрактом, 1999 року народження, уродженця смт Білозерки Херсонської області, якого було знайдено без ознак життя за місцем несення чергування у Луганській області.

"Попередньо встановлено, що солдат, перебуваючи на нічному чергуванні на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати", - повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook у п'ятницю.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу, розглядають версії умисного вбивства, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вживають заходів щодо дослідження обставин трагедії.

Теги: #самогубство #контрактник
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