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09:34 24.12.2021

Розбіжності між РФ і НАТО, а також Україною зросли до небезпечного рівня – глава МЗС Туреччини

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Розбіжності між РФ і НАТО, а також Україною зросли до небезпечного рівня – глава МЗС Туреччини

Протистояння між РФ і НАТО, а також Україною стало набувати небезпечних форм, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Голова дипломатії Туреччини сказав, що сьогодні суперництво між Росією та Україною, а також між Росією та НАТО досягло "небезпечних" рівнів", - повідомляє у п'ятницю видання Yeni Şafak.

Водночас на тлі цієї ситуації Чавушоглу відкинув можливість відмови Анкари від близьких відносин із Києвом.

"Ми не ігноруватимемо наших принципів і близьких відносин з Україною тільки тому, що у нас є інтенсивні відносини з Росією", - пояснив міністр.

За його словами, в таких важких обставинах Анкара зробить усе необхідне для захисту своєї безпеки, але, незважаючи на складність завдання, для цих цілей і призначена дипломатія.

Він також нагадав, що Туреччина має другий за величиною військовий контингент у НАТО і є п'ятим за значенням учасником операцій і місій альянсу. Чавушоглу наголосив, що спроби деяких країн представити ЄС як альтернативу НАТО є "неконструктивними і нереалістичними".

Крім того, міністр сказав, що міжнародна ситуація в галузі безпеки стає дедалі тендітнішою.

"Після "холодної війни" суперництво великих держав розпалює напруженість у різних регіонах, таких як Україна, Балкани, Чорне море, Тайвань і Південно-Китайське море. Ефекти від порівняно нещодавніх викликів на кшталт кліматичних змін, тероризму, кібератак, нерегульованої міграції та пандемії відчуваються", – резюмував він.

Теги: #рф #чавушоглу #нато
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