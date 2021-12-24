В Україні за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 14 874 особи, 248 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 6 647 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 14 874 особи, 248 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 грудня в Україні: зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 519, медпрацівників – 107); 113 882 особи було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 546 осіб, повністю імунізовані – 76 543 особи, додаткову дозу отримали 793 особи. Також минулої доби: госпіталізовано – 1 646 осіб; летальних випадків – 248; одужали – 14 874 особи", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 23 грудня, виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 грудня виявили 6 363 нових випадки захворювання на СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2 536 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 грудня виявили за добу 3 602 нові випадки захворювання на СOVID-19, 18 грудня за добу виявили 7 503 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 637 038 осіб; одужали – 3 408 294 особи; летальних випадків – 94 432.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 осіб, із них отримали першу дозу – 14 537 064 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 осіб, отримали додаткову дозу – 1 389 осіб. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.