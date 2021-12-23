Франція, ФРН, Велика Британія і ще низка країн критикують розгортання ПВК "Вагнер" у Малі

Низка європейських країн, а також Канада в четвер заявили, що засуджують розгортання бійців російської ПВК "Вагнер" у Малі, повідомляє МЗС Франції.

"Ми, міжнародні партери, сповнені рішучості підтримувати Малі та її народ, який прагне до миру і стабільності, а також - до боротьби проти тероризму. Ми рішуче засуджуємо розгортання найманців на території Малі. Це розгортання погіршить ситуацію в сфері безпеки на заході Африки, ситуації з правами людини в Малі...", - йдеться у спільному комюніке.

Документ має назву: "Спільне комюніке з питання розгортання групи "Вагнер" у Малі".

"Ми шкодуємо, що перехідна влада Малі схвалила рішення використати і так недостатні державні кошти для того, щоб платити найманцям, а не підтримувати власні малійські сили безпеки та держструктури, які працюють на благо малійського народу", - наголошується в ньому.

Автори комюніке запевняють, що у них "є дані про те, що Росія сприяє розгортанню групи в Малі". "Закликаємо Москву поводитися відповідально і конструктивно в цьому регіоні", - наголошують вони.

Комюніке підписали Франція, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія, Румунія, Велика Британія та Швеція.