Столтенберг обговорив із держсекретарем США, главою МЗС ФРН та міністром оборони Британії ситуацію на кордоні України та Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок та з міністром оборони Британії Беном Воллесом ситуацію на кордоні України та Росії, а також безпеку союзників з НАТО.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Воллесом, щоб обговорити нарощення Росією військової могутності в районі України. Ми продовжуємо вивчати, якими є наслідки для нашої безпеки, і робитимемо все необхідне, щоб гарантувати безпеку та захист усіх союзників з НАТО, водночас ми залишаємось відкритими до діалогу (з Росією - ІФ)", - написав він у Twitter.

Зі свого боку держдепартамент США випустив заяву, в якій йдеться про те, що Блінкен і Столтенберг провели бесіду й обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що Альянс "зберігає готовність до змістовного діалогу з Росією, а також єдність для захисту союзників".

Крім того, у заяві держдепу зазначено, що Блінкен провів розмову з главою МЗС Британії Ліз Трасс, вони обговорили "спільні пріоритети, включно з потужною, єдиною відповіддю на подальшу російську агресію проти України".

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Трасс погодилися з важливістю зміцнення координованої підтримки між союзниками та партнерами для забезпечення наслідків та витрат у разі подальшої російської агресії щодо України", - наголошується в ній.