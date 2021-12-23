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18:48 23.12.2021

У посольстві США розчаровані провалом призначення голови САП

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У посольстві США розчаровані провалом призначення голови САП

У посольстві США в Україні розчаровані провалом призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки зрозуміло, хто є переможцем, і немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг, зазначив прес-аташе посольства Деніел Лангенкамп.

"Провал відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування. Після досягнення значного прогресу протягом 9,5-годинного засідання комітету залишалося лише підтвердити переможців, що потребувало простого підтвердження кроків, які вони методично здійснювали протягом останніх 15 місяців. Але п'ять із шести членів, призначених Верховною Радою, відмовилися завершити цей крок", - сказав Лангенкамп агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він наголосив, що зрозуміло, хто переможець. "Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг", - додав Лангенкамп.

За його словами, український народ абсолютно ясно дав зрозуміти, що йому потрібна сильна, незалежна САП для боротьби з корупцією.

"Ця затримка означає, що українцям доведеться знову почекати, але ми, як і раніше, впевнені, що ті, хто підтримує прозорий результат, зрештою виграють цю боротьбу. Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Вони доведуть це і в цьому випадку - і Сполучені Штати їх підтримують", - заявив Лангенкамп.

Теги: #посольство_сша #сап #конкурс
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