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17:23 23.12.2021

Жінки, які мають стати на військовий облік, мають зробити це до кінця 2022 року

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Жінки, які мають стати на військовий облік, мають зробити це до кінця 2022 року

Представниці професій, включених до оновленого списку військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до кінця наступного року, розповів начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко на брифінгу в четвер, повідомляє "Українська правда".

За словами Куценка, жінки повинні будуть протягом 2022 року написати заяву до місцевого військкомату, а також надати копії та оригінали паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб, народження дітей (за наявності) та закінчення навчання, довідку з роботи. Військкомат за підсумками вивчення документів визначить, чи жінка входить до списку військовозобов'язаних, і направить на медкомісію за місцем проживання.

Водночас уточнюється, що не всіх жінок військовозобов'язаних професій буде поставлено на облік – є обмеження за віком (від 18 до 60 років) та станом здоров'я.

У коментарі "Українській правді" Куценко уточнив, що з 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, та підприємства, на яких вони працюють, штрафуватимуть так само, як і чоловіків.

"Усі штрафи в питанні постановки на облік військовозобов'язаних жінок, бо щодо чоловіків це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році діяти не будуть. У 2022 році ми будемо їх тільки приймати на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств та організацій ми будемо лише з 2023 року. З 2023 року підприємства не мають права брати необлікованих жінок на роботу. Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми будемо все роз'яснювати. У самій системі постановки на облік нічого не змінилося", - наголосив він.

Розмір штрафу для жінок, які не стали на військовий облік до 2023 року, становитиме 850 грн, для підприємств, які прийняли їх на роботу, – 5500 грн.

Раніше, 11 жовтня, Міністерство оборони України наказом №313 розширило перелік професій, які зобов'язують жінок стати на військовий облік. Загалом до списку входять понад 100 професій.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, що в Україні назріла необхідність створення такого документа.

"Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", - сказав він.

 

 

Теги: #жінки #міноборони #зсу
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