Прогноз погоди на вихідні 25–26 грудня

Цей тиждень розпочався з сильних морозів, а закінчиться суттєвим потеплінням. За даними Sinoptik.ua, на католицьке Різдво практично по всій Україні очікується мокрий сніг із дощем при температурі близько 0 °С.

Погода в суботу

У Закарпатській, Львівській , Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях у суботу стовпчики термометрів піднімуться до +4–6 °С. Уночі можливий мокрий сніг, удень — сніг із дощем. На півдні, а також на Вінниччині опадів не передбачається, температура — +4–8 °С. На решті території України у суботу пройдуть дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 °С, уночі — від -1 до -4 °С. Це не найвдаліший день для прогулянок — краще залишитися вдома пити чай зі свіжоспеченим імбирним печивом.

Погода у вихідні в Карпатах очікується снігова, при -2–3 °С. Якщо збираєтесь на Різдво покататися на лижах чи сноуборді, не сходьте з дозволених трас, оскільки зберігається значна сніголавинна небезпека. Це означає, що сніг під ногами може зсунутися навіть через незначне навантаження, тому не варто гнатися за ефектними селфі на крутих схилах.

До чого готуватись у неділю?

Наприкінці тижня у західних, північних та центральних регіонах, за даними Sinoptik.ua, встановиться погода без істотних опадів, стовпчики термометрів покажуть -1–4 °С. Лише на Закарпатті очікується невеликий сніг, який розпочнеться вночі та з перервами падатиме весь день. На півдні та сході України неділя буде дощовою, можливий сніг. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – 0–3 °С, у Донецькій та Луганській областях — -2–4 °С.

Погода на початку тижня

Останній тиждень 2021 року розпочнеться з дощу із мокрим снігом майже в усіх регіонах України. Опади обійдуть лише Сумську, Харківську та Луганську області. Морозна погода у понеділок (до -2–5 °С) очікується у всіх областях, крім Миколаївської , Херсонської, Одеської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької. Тут буде помірно прохолодно — +2–4 °С.

Народні прикмети 25–26 грудня

У ніч на 25 грудня обов'язково визирніть у вікно: якщо небо ясне, готуйтеся до холодної зими та спекотного літа. А якщо зірок не буде видно за хмарами, на нас чекає коротка та тепла зима з дощовим літом. Дачникам та фермерам народні традиції радять стежити за вітром. Якщо 25 грудня — на Спиридона — він тричі змінить напрямок, урожай наступного року буде багатим. Ну а погода 26 грудня передбачала, яким буде січень. Якщо вірити цій прикметі, на українців чекає досить комфортний початок року.