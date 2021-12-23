Ленур Іслямов не зміг домогтися у ВС РФ скасування заочного вироку

Верховний Суд Росії залишив без зміни заочний вирок бізнесменові Ленуру Іслямову, який отримав 18 років колонії суворого режиму "за організацію енергоблокади Криму в 2015 році та створення незаконного збройного формування". Касаційну скаргу на вирок ВС РФ розглянув у четвер.

"Залишили в силі вирок і апеляційне рішення", - повідомив "Інтерфаксу" (Interfax.ru) адвокат засудженого Микола Полозов.

За його словами, захист Іслямова тепер має намір звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "Далі - ЄСПЛ", - сказав Полозов.

Як повідомлялося, "Верховний суд Криму" 10 грудня засудив Іслямова до 19 років колонії суворого режиму. Вирок винесено заочно, оскільки Іслямов останні роки живе в Україні, перебуває в розшуку в РФ. Суд також позбавив Іслямова права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом у ЗМІ, на термін два роки.

Іслямова обвинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "а, б" ч.2 ст.281 (диверсія, здійснена організованою групою, що спричинила тяжкі наслідки), ч.1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч.2 ст.280.1 (публічні заклики до провадження екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема в інтернеті).

Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму: активісти створеної ним організації "Аскер" (у перекладі тюркською - "воїн/солдат", "військо/армія") у вересні 2015 року перекрили для фур із продуктами дороги на півдні України, що ведуть на Кримський півострів, і причетним до енергоблокади Криму: в листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані опори двох ЛЕП, якими тоді надходила електрика на півострів. Крим до кінця травня 2016 року прожив у режимі НС.

Адвокат Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні у вчиненні диверсії, ні у створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.

Третій Апеляційний суд загальної юрисдикції (Сочі) в квітні 2021 року пом'якшив вирок на рік - до 18 років колонії, знявши повністю звинувачення в шести епізодах за ч.2 ст.280. 1 КК РФ і пов'язане з ним покарання з позбавленням права працювати в ЗМІ на два роки. Захист подав касацію

Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віце-прем'єр Криму, екс-власник кредитної організації (в Росії йому належав "Джаст-банк", у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).