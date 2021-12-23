Події

12:50 23.12.2021

Ленур Іслямов не зміг домогтися у ВС РФ скасування заочного вироку

2 хв читати

Верховний Суд Росії залишив без зміни заочний вирок бізнесменові Ленуру Іслямову, який отримав 18 років колонії суворого режиму "за організацію енергоблокади Криму в 2015 році та створення незаконного збройного формування". Касаційну скаргу на вирок ВС РФ розглянув у четвер.

"Залишили в силі вирок і апеляційне рішення", - повідомив "Інтерфаксу" (Interfax.ru) адвокат засудженого Микола Полозов.

За його словами, захист Іслямова тепер має намір звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "Далі - ЄСПЛ", - сказав Полозов.

Як повідомлялося, "Верховний суд Криму" 10 грудня засудив Іслямова до 19 років колонії суворого режиму. Вирок винесено заочно, оскільки Іслямов останні роки живе в Україні, перебуває в розшуку в РФ. Суд також позбавив Іслямова права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом у ЗМІ, на термін два роки.

Іслямова обвинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "а, б" ч.2 ст.281 (диверсія, здійснена організованою групою, що спричинила тяжкі наслідки), ч.1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч.2 ст.280.1 (публічні заклики до провадження екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема в інтернеті).

Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму: активісти створеної ним організації "Аскер" (у перекладі тюркською - "воїн/солдат", "військо/армія") у вересні 2015 року перекрили для фур із продуктами дороги на півдні України, що ведуть на Кримський півострів, і причетним до енергоблокади Криму: в листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані опори двох ЛЕП, якими тоді надходила електрика на півострів. Крим до кінця травня 2016 року прожив у режимі НС.

Адвокат Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні у вчиненні диверсії, ні у створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.

Третій Апеляційний суд загальної юрисдикції (Сочі) в квітні 2021 року пом'якшив вирок на рік - до 18 років колонії, знявши повністю звинувачення в шести епізодах за ч.2 ст.280. 1 КК РФ і пов'язане з ним покарання з позбавленням права працювати в ЗМІ на два роки. Захист подав касацію

Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віце-прем'єр Криму, екс-власник кредитної організації (в Росії йому належав "Джаст-банк", у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).

Теги: #іслямов #крим #суд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 23.12.2021
Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

09:31 23.12.2021
Саакашвілі знову не прийшов до суду через проблеми зі здоров'ям - адвокат

Саакашвілі знову не прийшов до суду через проблеми зі здоров'ям - адвокат

13:40 22.12.2021
Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

09:36 22.12.2021
Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

20:22 21.12.2021
Затриманого в Криму Нарімана Аметова катували струмом, прокуратура АРК кваліфікувала це як військовий злочин

Затриманого в Криму Нарімана Аметова катували струмом, прокуратура АРК кваліфікувала це як військовий злочин

09:59 21.12.2021
На Донеччині суд засудив до восьми років ув'язнення пособницю т.зв. ДНР, яка збирала розвіддані та зберігала у квартирі вибухівку

На Донеччині суд засудив до восьми років ув'язнення пособницю т.зв. ДНР, яка збирала розвіддані та зберігала у квартирі вибухівку

08:55 18.12.2021
Суд у США відновив правило обов'язкової вакцинації певної категорії населення

Суд у США відновив правило обов'язкової вакцинації певної категорії населення

18:19 17.12.2021
У понеділок прокурор у суді у справі МН17 почне оголошувати обвинувальний висновок

У понеділок прокурор у суді у справі МН17 почне оголошувати обвинувальний висновок

15:36 17.12.2021
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

12:28 17.12.2021
Представництво президента України в Криму активізує діяльність із реінтеграції та деокупації українського півострова - Кориневич

Представництво президента України в Криму активізує діяльність із реінтеграції та деокупації українського півострова - Кориневич

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

За добу російські найманці не порушували режиму тиші на Донбасі

Єрмак: Рішення ТКГ дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі - крок до деескалації

ОСТАННЄ

Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

В Україні очікується потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

КС планує затвердити проект рішення про виплату суддям винагороди за період карантину - Совгиря

Кліматологи заявили про початок метеорологічної зими у Києві

Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП продовжиться ввечері 24 грудня

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

У Польщі затримали групу мігрантів, які припливли з Білорусі понтоном через Свіслоч

Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

Українців попереджають про підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА