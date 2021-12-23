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12:23 23.12.2021

В Україні очікується потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

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В Україні очікується потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

Найближчої доби арктичний холод поступово почне відступати на схід, а із Західної Європи в Україну переміщатиметься тепліше і вологіше повітря, підвищення температури слід очікувати вночі на заході країни, а вдень - на всій території, атмосферні фронти принесуть опади та посилення вітру.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю вночі, 24 грудня, у західних, удень у більшості областей сніг і мокрий сніг, удень на заході з дощем.

У західних, удень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ожеледь.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, уночі у західних областях, удень в Україні пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовина.

Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу; у західних та Одеській областях уночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла. У Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу.

У Києві у п'ятницю вночі без опадів, удень сніг і мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/сек.; на дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-13°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 24 грудня найвища температура вдень (+10,2° була у 2015 році, найнижча вночі (-25,6°) у 1902 році).

У суботу, 25 грудня, в Україні невеликий сніг і мокрий сніг, на півдні та Закарпатті з дощем (у Карпатах, уночі у східних областях помірний, місцями значний сніг, хуртовина); лише вдень у південно-західних областях без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Україні, крім півдня, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 2-7° тепла.

У Києві в суботу невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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