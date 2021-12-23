Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП продовжиться ввечері 24 грудня

Продовження засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заплановано на вечір 24 грудня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Офісу генпрокурора.

У повідомленні зазначається, що засідання проводитиметься в приміщенні тренінгового центру прокурорів України, комісія збереться о 16.00 в онлайн-режимі, а трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

Як повідомлялося, 21 грудня комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Комісія тоді не закрила засідання, але не визначилася з датою продовження.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

У вівторок комісія зібралася в повному складі й затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП і з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.