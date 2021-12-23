Події

11:53 23.12.2021

Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП продовжиться ввечері 24 грудня

3 хв читати
Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП продовжиться ввечері 24 грудня

Продовження засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заплановано на вечір 24 грудня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Офісу генпрокурора.

У повідомленні зазначається, що засідання проводитиметься в приміщенні тренінгового центру прокурорів України, комісія збереться о 16.00 в онлайн-режимі, а трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

Як повідомлялося, 21 грудня комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Комісія тоді не закрила засідання, але не визначилася з датою продовження.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

У вівторок комісія зібралася в повному складі й затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП і з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Теги: #сап #конкурс #кадри
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 22.12.2021
Посли G7 розчаровані, що конкурсна комісія з обрання керівника САП не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів

Посли G7 розчаровані, що конкурсна комісія з обрання керівника САП не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів

20:29 21.12.2021
Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП не закрито, оголошено перерву

Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП не закрито, оголошено перерву

18:58 21.12.2021
Комісія не проголосувала за кандидатуру Клименка на посаду голови САП

Комісія не проголосувала за кандидатуру Клименка на посаду голови САП

18:02 21.12.2021
Комісія з обрання керівника САП оголосила підсумкові бали, але не могла дійти єдиної думки, чи оголошувати переможця

Комісія з обрання керівника САП оголосила підсумкові бали, але не могла дійти єдиної думки, чи оголошувати переможця

17:30 21.12.2021
Комісія оголосила оцінки співбесіди кандидатів на адмінпосади в САП та підраховує підсумковий результат

Комісія оголосила оцінки співбесіди кандидатів на адмінпосади в САП та підраховує підсумковий результат

16:25 21.12.2021
Співбесіди претендентів на посаду голови САП завершились

Співбесіди претендентів на посаду голови САП завершились

13:50 21.12.2021
Комісія з обрання голови САП отримала рішення ОАСК, співбесіди продовжуються

Комісія з обрання голови САП отримала рішення ОАСК, співбесіди продовжуються

12:26 21.12.2021
Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

11:11 21.12.2021
Конкурсна комісія з обрання керівника САП проводить засідання

Конкурсна комісія з обрання керівника САП проводить засідання

19:17 20.12.2021
Офіс президента про конкурс на посаду керівника САП: Рішення ОАСК не є остаточним

Офіс президента про конкурс на посаду керівника САП: Рішення ОАСК не є остаточним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

За добу російські найманці не порушували режиму тиші на Донбасі

Єрмак: Рішення ТКГ дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі - крок до деескалації

ОСТАННЄ

Український попит може бути однією зі складових зльоту цін на газ у Європі - Путін

Винні у проявах антисемітизму мають відповідати за ухваленим у вересні законом – посол Ізраїлю в Україні

Ленур Іслямов не зміг домогтися у ВС РФ скасування заочного вироку

Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

В Україні очікується потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

КС планує затвердити проект рішення про виплату суддям винагороди за період карантину - Совгиря

Кліматологи заявили про початок метеорологічної зими у Києві

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

У Польщі затримали групу мігрантів, які припливли з Білорусі понтоном через Свіслоч

Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА