Події

11:13 23.12.2021

Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

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Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

49% українців назвали Різдво своїм улюбленим новорічним святом, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-22 грудня.

Згідно з результатами дослідження, 37% опитаних обрали улюбленим новорічним святом Новий рік, День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік – 4%. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Зазначається, що протягом останніх десяти років щороку зменшується кількість шанувальників Нового року, а Різдва – збільшується.

Так, святкування Нового року переважно улюблене для жителів сходу та півдня, молоді та чоловіків. Різдво значно частіше обирали на заході, люди середнього та старшого віку, жінки, віряни ПЦУ та греко-католики. Рівною мірою улюблені ці два свята для жителів центру та Києва.

За даними дослідження, 4% опитаних відзначають Різдво 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) – 7 січня. Водночас 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня та 7 січня) і їх кількість за рік дещо зросла. 6% не святкують Різдва взагалі.

Чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 58% респондентів проти такої ідеї, 15% опитаних все одно і 1% - важко відповісти.

Соцопитування проведено серед населення України старше 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом CATI (сomputer assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової добірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2 тис. респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 менше ніж 2,2%.

Теги: #опитування #рейтинг #різдво
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