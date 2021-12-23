Події

08:50 23.12.2021

На Львівщині горів автомобільний склад, жертв і постраждалих немає

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На Львівщині горів автомобільний склад, жертв і постраждалих немає

У селі Гійчі на Львівщині ліквідували пожежу на автомобільному складі, жертв і постраждалих немає, повідомила прес-служба Держслужби з НС.

"22 грудня о 8:13 у с. Гійчі Львівського району в одноповерховій складській будівлі (100х20 м) виникла пожежа. О 10:40 пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогонь знищив дах, перекриття на площі 2 тис. кв. м і п'ять автомобілів, що були в будівлі.

До гасіння було залучено 30 осіб і шість одиниць техніки ДСНС.

Теги: #пожежа #львівська_область #склад
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