На Львівщині горів автомобільний склад, жертв і постраждалих немає

У селі Гійчі на Львівщині ліквідували пожежу на автомобільному складі, жертв і постраждалих немає, повідомила прес-служба Держслужби з НС.

"22 грудня о 8:13 у с. Гійчі Львівського району в одноповерховій складській будівлі (100х20 м) виникла пожежа. О 10:40 пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогонь знищив дах, перекриття на площі 2 тис. кв. м і п'ять автомобілів, що були в будівлі.

До гасіння було залучено 30 осіб і шість одиниць техніки ДСНС.