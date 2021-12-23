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08:24 23.12.2021

В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

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В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 7 312 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 585, медпрацівників – 182); 117 443 особи було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 39 071 особа, повністю імунізовані – 78 101 особа, додаткову дозу отримала 271 особа. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 691 особу; летальних наслідків – 275; одужала – 16 521 особа", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 22 грудня, виявили 6 363 нових випадки захворювання на СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2 536 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 грудня виявили за добу 3 602 нові випадки захворювання на СOVID-19, 18 грудня за добу виявили 7 503 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нові випадки захворювання на СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 630 391 особа; одужали – 3 393 420 осіб; летальних наслідків - 94 184.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 осіб, із них отримали першу дозу – 14 500 518 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози – 13 219 547 осіб, отримали додаткову дозу – 596 осіб. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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