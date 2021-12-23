Події

07:32 23.12.2021

Поліція затримала орендаря бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа

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Поліція затримала орендаря бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа

Правоохоронці затримали жінку-орендаря готельного комплексу на Вінниччині, де в ніч на 22 грудня сталася пожежа, їй готують повідомлення про підозру, повідомив відділ комунікації поліції на Вінниччині.

"46-річну орендаря готельно-ресторанного комплексу затримано в процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.

Слідство готує матеріали для оголошення жінці про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог щодо пожежної безпеки).

 

 

 

Теги: #затримання #готель #орендатор
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