Президент України Володимир Зеленський нагородив українських дипломатів державними нагородами, повідомила прес-служба глави держави.

"Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, всі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує!" – сказав Зеленський.

Президент вручив дипломатам державні нагороди з нагоди професійного свята та особистого внеску у зміцнення міжнародної співпраці України.

Зазначається, що Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, що відбулися у с. Гута Івано-Франківської області.

Глава держави зазначив, що проведені в рамках конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" заходи були наповнені змістом та теплою атмосферою, а також щирим і неформальним спілкуванням.

Також українських дипломатів привітали зі святом керівник ОП Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Стефанчук зазначив, що дипломати перебувають на передовій міжнародних відносин і стримують дипломатичний натиск.

"Мені здається, що найбільш українське порівняння для вас – із птахами, які летять з України й точно знають, де їхня рідна земля", – сказав Стефанчук.

Шмигаль подякував послам за їх працю і зазначив, що держава цінує роботу кожного з них та колективів їх дипломатичних установ.

У свою чергу Кулеба наголосив, що президент, який представляє країну на міжнародній арені, може покладатися на команду українських дипломатів.