Міноборони та ЗС України вітають досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року

Міноборони України та Збройні сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 22 грудня, порозуміння стосовно рішучості повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться у спільній заяві міністра оборони та головкома ЗСУ, оприлюдненому на сайті Міноборони.

У заяві також наголошується, що ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь.