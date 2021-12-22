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21:26 22.12.2021

Міноборони та ЗС України вітають досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року

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Міноборони та ЗС України вітають досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року

Міноборони України та Збройні сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 22 грудня, порозуміння стосовно рішучості повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться у спільній заяві міністра оборони та головкома ЗСУ, оприлюдненому на сайті Міноборони.

У заяві також наголошується, що ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь.

 

 

Теги: #військові #донбас #ткг #україна
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