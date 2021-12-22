Фінляндія посилює коронавірусні обмеження

Уряд Фінляндії через коронавірус запроваджує додаткові вимоги для осіб, які прибувають із країн Шенгенської угоди та ЄС, переводить виші на дистанційне навчання й обмежує роботу закладів громадського харчування.

"З 28 грудня до 16 січня посилюються вимоги для осіб, які прибувають до Фінляндії з інших країн Шенгенської угоди та ЄС. Крім сертифіката про вакцинацію або перенесений коронавірус необхідно буде пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки", - повідомив у середу портал телерадіомовлення Yle.

Вищим навчальним закладам рекомендується перейти на дистанційне навчання до 16 січня. Школи та навчальні заклади другого ступеня (профучилища та гімназії) не переводяться на дистанційку. Носити маски рекомендується також учням молодших класів.

Запроваджуються додаткові обмеження для барів і ресторанів. З п'ятниці, 24 грудня, вони повинні зачинятися не пізніше ніж о 22 годині, а продаж алкоголю допускається до 21 години. З вівторка, 28 грудня, продаж алкоголю дозволяється не пізніше ніж до 17 години, працювати можна до 18 години. Якщо ресторани перевіряють у відвідувачів наявність ковідного паспорта, вони можуть бути відчинені до 20 годин.

З 24 грудня ковідний паспорт стане обов'язковим також для відвідування ресторанів швидкого харчування, кафе, піцерій та інших таких закладів після 18 години.

Влада Фінляндії заявила про готовність надати підприємствам ресторанної сфери субсидії у зв'язку з новими обмеженнями. Також уряд створить нову міністерську координаційну групу для боротьби з коронавірусом. Її метою буде налагодження взаємодії різних відомств щодо здійснення карантинних заходів.