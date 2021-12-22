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16:43 22.12.2021

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

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Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм, повідомив міністр плантацій країни Рамеш Патірана в інтерв'ю агентству Reuters.

Міністр заявив, що Шрі-Ланка хоче постачати в Іран партії чаю вартістю $5 млн щомісяця для погашення боргу на суму $251 млн.

Патірана зазначив, що країна вперше вдається до бартеру за рахунок чаю для погашення боргу. Він також додав, що такий спосіб не порушить санкції ООН і США проти Ірану, оскільки чай вважається продуктом харчування і зараховується до товарів гуманітарної допомоги, а отже, не підпадає під санкції. Шрі-Ланка також здійснюватиме постачання, не вдаючись до послуг іранських банків, що числяться в списку санкцій, наголосив міністр.

"Рекомендована схема заощадить Шрі-Ланці таку необхідну іноземну валюту, оскільки розрахунки з Іраном здійснюватимуться у шрі-ланкійських рупіях за рахунок продажу цейлонського чаю", - йдеться в заяві Міністерства плантацій.

Проте представник Асоціації плантаторів Цейлону зазначив, що рішення уряду не обов'язково йде на користь експортерам, оскільки вони отримуватимуть прибуток у рупіях в обхід ринку, що не становить для них цінності.

Шрі-Ланка стикнулася із серйозними проблемами у виплаті іноземного боргу, які ще більше посилилися під час пандемії COVID-19 через зниження туристичного потоку, від якого країна отримувала значний прибуток.

Наступного року Шрі-Ланка має погасити борг на суму $4,5 млрд, включно із січневими виплатами за держоблігаціями на суму $500 млн. Однак наприкінці листопада валютні резерви країни становили лише $1,6 млрд, свідчать останні дані центрального банку Шрі-Ланки.

Країна виробляє близько 340 млн кілограмів чаю щорічно. У 2020 році вона експортувала 265,5 млн кілограмів чаю на суму $1,24 млрд.

Теги: #шрі_ланка #чай #іран
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