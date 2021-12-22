Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розцінив масові обшуки на комунальних підприємствах міста як тиск на незгодних.

"У Чернігові чудові парки і дороги, але ваш мер багато говорить - ця фраза звучить від "масок-шоу" під час кожного обшуку на комунальних підприємствах Чернігова. Ця фраза пояснює весь абсурд, який відбувається останнім часом по відношенню до міста та містян. Але це бумеранг, і він обов'язково повернеться до тих, хто його запускає", – написав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи масові обшуки на комунальних підприємствах Чернігова.

Водночас він зазначив, що не має наміру ставати "слугою" Офісу президента і вважає, що підвищена увага правоохоронців до міста пояснюється бажанням центральної влади позбутися незалежного мера напередодні виборів у 206-му окрузі.

"Комусь муляє, що Черніговом керує незалежний мер, обраний людьми. Що Атрошенко виконує зобов’язання перед виборцями, а не "обов'язки" перед ОПУ. Прямо кажу, що у рідному президенту регіоні міста з державних фондів отримують мільярди, а нерідний Чернігів отримує нуль. Заявляю, що влада перекладає відповідальність за вирішення проблем з тарифами на місцеве самоврядування, говорю про спроби усунути Атрошенка від виборчого процесу на 206-у окрузі та про те, що "слуги" вже готують на округ свого "парашутиста". Слухняного, "на 100% свою людину". За ці слова і отримав 55 обшуків. І думаю, це ще не кінець", – сказав Атрошенко.

Він навів статистику обшуків, які збільшились у декілька разів. "Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків. А за шість попередніх років лише 11. Ще раз: за місяць ми мали обшуків в п’ять разів більше, ніж за шість попередніх років. Замовники відомі. А їх мотиви: прості, прогнозовані, політичні", – резюмував Атрошенко.