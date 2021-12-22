Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

Обвинувачення в судовому процесі у справі про збитий авіалайнер "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17, вимагає у суду засудити всіх чотирьох обвинувачених – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка – до довічного ув'язнення.

Таке покарання попросила в середу в суді прокуратура Нідерландів під час оголошення обвинувального висновку. Читання документа тривало три дні.

Безпосередньо частина, у якій обвинувачення обґрунтувало свій запит саме такого покарання, тривала дві години.

"Убивство та створення умов для аварії літака, що призвела до смерті всіх, хто був на борту, – це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубінський та Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, що призвела до смерті, та за вбивство 298 людей, які були на борту, – щоб усіх засудили до довічного ув'язнення", - зачитала прокурор Манон Ріддербекс.

Крім того, обвинувачення просить суд віддати розпорядження про їх арешт. Вона зазначила, що ще на початку судового процесу було сказано, що якщо їх буде засуджено до цього виду покарання, то є сумніви, що вони зможуть його відбути.

"Гіркін, Дубінський і Пулатов живуть у Росії, яка не здійснює екстрадицію своїх громадян. Де проживає Харченко – нам невідомо. Проте це не означає, що вони продовжать уникати своєї відповідальності назавжди. Ніхто не знає, що станеться в майбутньому. Якщо суд винесе вирок, ми зробимо все, щоб він набув чинності в Нідерландах або за межами країни.

Після того, як закінчили зачитувати обвинувальний висновок, у судовому засіданні було оголошено перерву до 7 березня 2022 року, коли слово буде надано захисту Пулатова, єдиного, чиї інтереси представляють адвокати з Нідерландів.

Чотирьох обвинувачених, трьох громадян РФ та одного України – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка - притягнуто до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів - за те, що стали причиною катастрофи рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів, (ст. 168) та за вбивство 298 пасажирів рейсу MH17 (ст. 289).

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Дві треті пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група (ССГ), до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а два роки тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.